Улан-Удэ, , 09:16 — REGNUM Сейсмическая активность была замечена учеными-геофизиками в Бурятии 14 октября. Об этом передает Алтае-Саянский филиал Единой Геофизической службы РАН.

По данным ученых, землетрясение произошло примерно в половину восьмого утра (мск), магнитуда подземного точка составила 3,8. Его эпицентр находился примерно на расстоянии 25 км от государственной границы с Монголией. Там интенсивность колебаний достигла 4,6.

Стоит отметить, что ранее алтайские геофизики зафиксировали подземный толчок с силой в 2,8 в Кемеровской области. Землетрясение было рукотворным, оно произошло из-за взрывных работ в карьере.