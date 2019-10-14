Кировск, Ленинградская область, , 09:13 — REGNUM В городе Кировск Ленинградской области в кафе убили диджея. По данным СМИ, причиной рокового конфликта стало недовольство посетителя музыкой.

Как сообщили 14 октября в Следственном управлении СКР по Ленобласти, 26-летнему мужчине в ночь на воскресенье, 13 октября, неустановленный злоумышленник в кафе «Гызыл Гая» нанес не менее одного удара ножом в грудь. От полученных ранений молодой мужчина скончался в больнице при госпитализации.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ («Убийство»). В настоящее время проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, идет розыск преступника. Выясняются все обстоятельства случившегося.

По информации агентства «Оперативное прикрытие», погибший, который был приезжим и работал диджеем в кафе, получил смертельные ранения в область сердца в потасовке с посетителем, также предположительно мигрантом, недовольным звучавшей музыкой.