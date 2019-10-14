Томск, , 08:37 — REGNUM В Томске в школе №47 на ул. Пушкина 14 октября сработала автоматическая пожарная сигнализация, из здания эвакуировали 425 человек. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Томской области.

На место прибыли 25 человек, шесть единиц техники. В подвальном помещении было зафиксировано слабое задымление. В элетрощитовой оплавилась проводка.

Пострадавших нет, электрощитовую пожарные отключили.

Как сообщало ИА REGNUM, во Владивостоке во время пожара в жилом доме эвакуировали 40 человек.