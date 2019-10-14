Могадишо, , 08:41 — REGNUM Семь человек получили ранения в результате минометного обстрела, совершенного боевиками «Аш-Шабаб» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в районе аэропорта Могадишо. Об этом передает VOA Africa со ссылкой на сообщения свидетелей и официальных лиц.

Миномётный обстрел John Crosby

По информации радиостанции, мины разорвались в строго охраняемом районе Халане, в котором находятся аэропорт, штабы Африканского союза и Миссии Организации Объединенных Наций в Сомали.

Свидетели сообщили VOA, что террористы дали залпы из шести минометов после 13:00 по местному времени в воскресенье, 13 октября.

Ответственность за нападение взяла на себя группа боевиков «Аль-Шабаб» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Специальный представитель генерального секретаря ООН по Сомали Джеймс Свон подтвердил, что мины попали в объекты ООН и АМИСОМ.

«Я потрясен этим вопиющим актом терроризма против нашего персонала, который работает вместе с сомалийским народом по гуманитарным вопросам, вопросам миростроительства и развития, — говорится в заявлении Свон. — Нет оправдания таким гнусным актам насилия, и Организация Объединенных Наций по-прежнему полна решимости поддерживать Сомали на ее пути к миру, стабильности и развитию».

По словам журналистов, «Аш-Шабаб» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) использует мобильные транспортные средства, которые перевозят минометы из одного места в другое. Согласно источникам безопасности, сразу после обстрела минометы увозят и прячут в кустах или в машине.

Ранее в этом году боевики «Аш-Шабаб» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) уже атаковали этот район с использованием минометов, ранив двух сотрудников Организации Объединенных Наций.

Атака в воскресенье произошла за день до того, как в Сомали пройдет день памяти самого смертоносного теракта в стране и во всей Африке. Напомним, что 14 октября 2019 года — вторая годовщина взрыва бомбы в Могадишо, в результате которой погибли 587 человек и сотни других получили ранения.