Токио, , 08:34 — REGNUM В Японии из-за обрушившегося на страну тайфуна «Хагибис» без электричества осталось около 100 тысяч домов в 13 префектурах, сообщает 14 октября Kyodo.

По данным издания, процесс восстановления инфраструктуры осложняется большим количеством упавших из-за стихии деревьев и множественными подтоплениями территорий. Предположительно, восстановительные работы будут завершены к середине текущей недели.

Как сообщало ИА REGNUM, из-за тайфуна «Хагибис» в Японии погибли 40 человек, еще 189 пострадали.

Тайфун «Хагибис» обрушился на Японию вечером 12 октября. По данным метеорологов, это был самый сильный тайфун за последние 60 лет. Скорость ветра в эпицентре тайфуна при отдельных порывах достигала 234 км/ч. В Токио сила ветра достигла 149,4 км/ч.

Президент России Владимир Путин принес соболезнования премьер-министру Японии Синдзо Абэ в связи с последствиями тайфуна.

В России готовы рассмотреть вопрос о помощи Японии в связи с тайфуном «Хагибис», заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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