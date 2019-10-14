Асбест, Свердловская область, , 09:06 — REGNUM В Асбесте вынесен приговор в отношении гражданина, обвиняемого покушении на сбыт (ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ) и незаконном сбыте наркотиков в крупном размере (чч. 3, 4 ст. 228.1 УК РФ). Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Асбестовский городской суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде 13 лет лишения свободы. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в установленные законом сроки.

По версии следствия преступление произошло в апреле 2019 года. Тогда гражданин приобрёл посредством интернета у неустановленного на данный момент лица наркотик, который впоследствии расфасовал и спрятал в закладки в районе коллективных садов города Асбеста с целью сбыта. Всего злоумышленник сделал 301 такую закладку.

Однако преступные деяния были пресечены сотрудниками полиции, которые задержали гражданина 19 апреля.

Отметим, что в отношении неустановленного гражданина, сбывшего крупную партию наркотиков подсудимому, расследуется уголовное дело, выделенное в отдельное производство.