штат Уттар Прадеш, , 08:32 — REGNUM В результате обрушения здания на востоке штата Уттар-Прадеш в Индии погибли десять человек. Об этом передает телеканал NDTV.

Сообщается, что ЧП произошло 14 октября из-за взрыва газового баллона. Кроме погибших есть несколько пострадавших, спасатели предполагают, что под завалами могу быть еще люди.

Глава штата Йоги Адитьянатх обратился к местным чиновникам с просьбой обеспечить пострадавшим и семьям погибших всю необходимую помощь.

Напомним, 13 октября взрыв бытового газа произошел в кафе в восточной провинции Китая Цзянсу. СМИ сообщали о девятерых погибших.