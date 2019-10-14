Чанчунь, Китай, , 08:23 — REGNUM В провинции Цзилинь на северо-востоке Китая из-за обрушения офисного здания шесть человек оказались под завалами, сообщает 14 октября агентство Синьхуа.

Выяснилось, что рухнуло офисное здание Байчэнского подразделения коммерческого банка Baicheng Rural Commercial Bank, которое находилось на ремонте. Инцидент произошел в 6:00 по местному времени в зоне экономического развития города Байчэн. Четверых из шести ремонтников удалось извлечь из-под обломков и доставить в госпиталь. Поисково-спасательные работы продолжаются.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце августа 2019 года в Шньчжэне на юге Китая рухнуло шестиэтажное здание. Жертв и пострадавших удалось избежать.

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