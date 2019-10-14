Оренбург, , 08:07 — REGNUM В Оренбурге компания «ИрАэро» более чем на девять часов задержала вылет в Москву, сообщают информресурсы.

По данным из открытых источников, по графику вылет должен был состояться 13 октября в 18:00 по местному времени (16:00 мск) из Оренбурга. По факту рейс стартовал после пяти часов утра 14 октября.

Как стало известно корреспонденту ИА REGNUM из достоверного источника, авиакомпания обзвонила своих пассажиров и предупредила о задержке рейса. В результате в аэропорту в ожидании вылета оказались примерно десять человек. Согласно регламенту, который действует в таких ситуациях, было организовано питание и помощь.

Напомним, 13 октября в аэропортах Москвы «Домодедово» и «Шереметьево» произошла массовая задержка рейсов.

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