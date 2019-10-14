Екатеринбург, , 08:05 — REGNUM В автомобиле пропавшей в Екатеринбурге 27-летней Ксении К. найдены замытые пятна крови. Об этом пишет портал Е1.ru со ссылкой на свои источники.

Салон исследовали эксперты из Челябинска. По их словам, он оказался весь в крови.

Кому именно принадлежат следы крови, пока неизвестно.

Как сообщало ИА REGNUM, молодая мать пропала 10 октября. Она поехала показывать покупателю свою машину Audi Q5, и с тех пор о ней ничего неизвестно. Автомобиль нашли позднее в Челябинске у перекупщиков.

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