Владивосток, , 07:38 — REGNUM Обрушение мостового перехода прошло на стыке границ Владивостока и города Артём, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Мост через речку Песчанку после летних тайфунов, накрывших Приморье в этом году, был отремонтирован и приведён в исправное состояние. Обрушение произошло в момент, когда по мосту проезжал тяжелый грузовик. Решение о возможности восстановления моста будет принято в ближайшее время.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приморье произошло обрушение моста на дороге Шкотово — Ивановка, которая проходит через Уссурийский государственный заповедник.