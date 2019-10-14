Екатеринбург, , 07:11 — REGNUM В Екатеринбурге к концу рабочей недели ожидается похолодание и ночные заморозки. Как сообщили изданию «Накануне.ru» в администрации города, температура воздуха в течение недели будет снижаться постепенно.

Так, 14 и 15 октября днём прогнозируется до 9 градусов тепла, а ночью до 4−6 градусов выше нуля. При этом ожидается усиление ветра до 13 метров в секунду.

В среду и четверг, 16−17 октября, синоптики прогнозируют мокрый снег, а также понижение температуры днём до 6 градусов тепла. Ночью уже возможны заморозки до минус одного градуса.

В пятницу 18 октября днём 1−3 градуса тепла, ночью — до минус 3 градусов мороза. Без осадков.