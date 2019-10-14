Горно-Алтайск, , 07:08 — REGNUM Интенсивное землетрясение на северо-востоке Афганистана зафиксировано Алтае-Саянским филиалом Единой геофизической службы РАН.

Подземные толчки возникли в 6:11 по местному времени (04:11 мск). Очаг землетрясения находился в 60 км к югу от города Файзабад.

Напомним, 13 октября Сахалинский филиал Единой геофизической службы РАН сообщил о землетрясении магнитудой 5,2 у южных Курил.

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