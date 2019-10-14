Южно-Сахалинск, , 06:31 — REGNUM УФСБ России в Южно-Сахалинске задержало молодого мужчину, причастного к сбыту наркотиков, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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В рамках спецоперации силовики задержали с поличным при подготовке закладок 22-летнего южносахалинца. У него обнаружено вещество массой не менее 99,5 грамма. Эксперты подтвердили, что изъятое вещество — производное синтетического наркотического средства N-метилэфедрона. Он собирался продавать наркотик в интернете с помощью закладок.

Возбуждено уголовное дело.

Как сообщало ИА REGNUM, на Камчатке мужчина практически организовал сбыт мефедрона способом закладок. Он был задержан и осужден на три года.