Токио, , 05:50 — REGNUM По меньшей мере 35 человек стали жертвами обрушившегося на Японию мощного тайфуна, сообщает 14 октября агентство «Синьхуа» со ссылкой на заявление главного секретаря кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга.

По последней информации, 35 человек погибли, 17 числятся пропавшими без вести, более сотни японцев получили ранения. Без электроэнергии остались более 376 тысяч домов, еще 14 тысяч домов лишились водоснабжения.

По данным министерства земельных ресурсов, в стране зафиксировано 48 оползней и селевых потоков.

Для проведения спасательных операций власти направили в область бедствия около 27 тысяч военнослужащих.

Напомним, тайфун «Хагибис» обрушился на Японские острова в субботу, 12 октября. Власти эвакуировали более 15 млн человек.