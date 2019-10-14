Владивосток, , 05:01 — REGNUM Приморская Госавтоинспекция подвела итоги мотосезона 2019 года, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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По сообщениям ведомства, с мая по октябрь было зарегистрировано 198 дорожно-транспортных происшествий с участием мотоциклистов, в которых получили травмы 143 человека. При этом погибли 23 байкера.

Самым печальным для мотоциклистов стал июнь, когда в течение месяца произошло 53 дорожно-транспортных происшествия. Больше всего ДТП происходило во Владивостоке, затем по количеству аварий идут Уссурийск и Спасск-Дальний.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине лета в авариях в Москве погибли 26 байкеров, ещё 400 человек получили травмы различной степени тяжести.