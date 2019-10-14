Нанкин, Китай, , 04:56 — REGNUM Всестороннее расследование по делу обрушения автодорожного моста в провинции Цзянсу на востоке Китая официально стартовало, сообщает агентство Синьхуа.

Всестороннее расследование началось 11 октября и затронет перегруженные автомобили, их владельцев, их загрузку на время происшествия, а также автомобили, находившиеся под ними на момент трагедии, среди прочих вопросов.

Обрушение моста произошло коло 18:10 по местному времени 10 октября. В результате было раздавлено плитами три автомобиля на Национальном шоссе 312 в городе Уси. Три человека погибли и еще трое получили ранения.

Пятеро экспертов присоединись к расследованию. Они собирают материалы об обрушившемся мосте и двух соседних мостах. Проводится технический анализ всего, что привело к обрушению моста.

Предварительное расследование показало, что один из автомобилей, припарковавшихся под мостом, был пустым, а трое погибших находились в двух других автомобилях. Также еще пять автомобилей проезжало по мосту на момент обрушения. Двое человек получили ранения.