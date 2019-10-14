Якутск, , 05:00 — REGNUM В Якутске по горячим следам задержан грабитель на иномарке, который выхватил у молодой девушку сумку с личными вещами, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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По информации полиции, поступило сообщение об ограблении женщины в микрорайоне 202. Пострадавшая пояснила, что неизвестный, находясь в автомобиле «Тойота Корона», выхватил у неё сумку с документами, личными вещами и скрылся.

Она подробно описала грабителя, ориентировка была передана всем наружным службам полиции и автоэкипажам Росгвардии. Вскоре автомобиль с 33-летним водителем-грабителем был задержан. В салоне находилась похищенная сумка.

Как сообщало ИА REGNUM, в Курганской области 43-летний житель в состоянии алкогольного опьянения нанёс продавщице магазина ножевые ранения, от которых она скончалась на месте. Вор забрал сотовый телефон продавца, одну тысячу рублей и набор продуктов. Его задержали.