Киев, , 04:43 — REGNUM Пять человек получили ранения и двое погибли в результате столкновения машины скорой медицинской помощи с легковым автомобилем в Киеве, сообщает 12 октября Страна.UA.

По данным источника, перевозившая больного ребенка машина скорой помощи пересекала светофор на красный свет, когда перед ней вылетела легковая Peugeot, где помимо женщины-водителя находились двое несовершеннолетних.

В результате столкновения водитель скорой погиб на месте. Позже в больнице скончался фельдшер. Ранения получили еще двое взрослых и трое детей. Их здоровьем сейчас занимаются медики.

Сообщается, что, двигаясь на красный свет, водитель включил необходимую в таких случаях сирену лишь за несколько секунд до столкновения.