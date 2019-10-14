Южно-Курильск, , 04:38 — REGNUM Сильнейший тайфун «Хагибис» на южных Курилах отметился лишь сильным дождём и штормовым ветром, значимых повреждений нет, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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По прогнозам синоптиков, «Хагибис» не особо затронет регионы РФ. Его воздействие ощутили жители Курильских островов — выпало большое количество осадков.

На данный момент стихия переместилась в Тихий океан, минуя Камчатку.

Как сообщало ИА REGNUM, в Японии это был сильнейший за последние 60 лет тайфун. Число жертв насчитывает 33 человека, 19 числятся пропавшими без вести, более 200 пострадали от удара стихии.