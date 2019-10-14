Биробиджан, , 04:09 — REGNUM Следственное управление СК России по Хабаровскому краю и ЕАО посчитало, что при строительстве ледового катка в Биробиджане произошло превышение должностных полномочий, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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В отношении начальника управления архитектуры и строительства правительства ЕАО Виктора Коренева возбуждено уголовное дело по статье 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями). Установлено, что в 2018 году управлением архитектуры и строительства правительства ЕАО заключило с коммерческой организацией государственный контракт на строительство здания крытого катка с искусственным льдом в Биробиджане. Подрядной организацией работы по контракту были выполнены не в полном объёме, при этом заказчиком подписаны акты о приёмке выполненных работ и их стоимость полностью оплачена.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ростовской области продлили домашний арест главному архитектору, который обвиняется в превышении должностных полномочий.