Нью-Йорк, США, , 04:24 — REGNUM Глубокие соболезнования семьям погибших и скорейшего выздоровления пострадавшим от тайфуна в Японии пожелал Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. Об этом сообщается на официальном сайте генсека.

Генеральный секретарь ООН скорбит о жертвах и масштабных разрушениях из-за тайфуна «Хагибис».

"Он выражает глубочайшие соболезнования семьям погибших, правительству и народу Японии. Он желает скорейшего выздоровления всем пострадавшим», — говорится в сообщении.

На настоящий момент жертвами стихии числится 33 человека. Как минимум 19 человек числятся пропавшими без вести, а общее число пострадавших возросло до 180 человек. Поисково-спасательные операции в стране продолжаются, в них участвуют около 27 тысяч военных.

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