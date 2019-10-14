Стрежевой, , 03:11 — REGNUM Задержан 60-летний мужчина, подозреваемый в совершении преступлений против половой свободы в городе Стрежевом Томской области. Об этом ИА REGNUM сообщили в Следственном комитете РФ.

Следствие полагает, что особо тяжкие преступления мужчина совершал на протяжении 15 лет. Работа по его поимке велась совместно с полицией и УФСБ.

По данным СКР, с 2004 по 2017 год в Стрежевом было совершено несколько эпизодов нападения на женщин. Потерпевшие подвергались сексуальному насилию. Следователи предполагали, что преступления совершало одно и то же лицо, уголовные дела соединили в одно производство.

В итоге специалисты обнаружили ДНК-профиль, позволивший установить личность подозреваемого. Им оказался 60-летний житель Стрежевого. Подозреваемого опознала одна из потерпевших.

Мужчине уже предъявлено обвинение в совершении преступлений. Следствие ходатайствует о его аресте. Назначен ряд судебных экспертиз. Расследование продолжается.

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