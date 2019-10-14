Атланта, США, 14 октября 2019, 02:38 — REGNUM Учебно-тренировочный самолет Королевских ВВС Канады разбился на авиашоу в Атланте, штат Джоржия, сообщает 13 октября канадский новостной портал Globalnews.
При крушении летального аппарата никто не пострадал, пилот успел катапультироваться и благополучно достиг земли.
«Самолет упал в безлюдной местности», — говорится в сообщении.
Федеральное авиационное управление США подтвердило факт крушения. По данным ведомства, канадский самолет CT-114 Tutor рухнул на землю в районе пастбищ возле Брукса.
Пока не известно, что стало причиной катастрофы.