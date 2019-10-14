Кировск, Ленинградская область, , 01:54 — REGNUM «Неправильная» музыка стала причиной смерти диджея под Санкт-Петербургом, неизвестный нанес мужчине смертельное ранение ножом, сообщает портал 47news.

Конфликт между посетителем одного из баров Кировского района Ленинградской области произошел из-за неустраивавшего последнего репертуара. Отказавшийся поставить другую музыку сотрудник заведения получил удар ножом в область сердца. В результате мужчина скончался в больнице.

Подозреваемого в убийстве ищут правоохранители.

Читайте ранее в этом сюжете: Дымовую шашку забросили в ресторан в Петербурге