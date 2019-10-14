Таллахасси, США, , 01:12 — REGNUM По меньшей мере один человек получил пулевое ранение во время стрельбы в торговом центре американского городка Бока-Ратон, штат Флорида, сообщает 13 октября ABC News.

Сообщается, что неизвестный открыл стрельбу в Town Center. К месту происшествия прибыли сотрудники полиции. Проведена эвакуация, сотрудники просят граждан избегать открытых территорий и оставаться в укрытиях.

Раненый доставлен в госпиталь. Многие люди получили легкие травмы и ушибы, когда спасались бегством из торгового центра.