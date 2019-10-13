Киев, , 22:03 — REGNUM Двое неизвестных, которые находились в автомобиле Toyota Camry, расстреляли мужчину в Киеве. Об этом заявил корреспондент телеканала «112 Украина».

Инцидент произошел в воскресенье, 13 октября, на ул. Дегтяревской. По предварительным данным, всего в сторону мужчины было сделано пять выстрелов из пистолета.

Пострадавшего экстренно доставили в местную больницу, однако врачам не удалось спасти ему жизнь.

В настоящее время сотрудники полиции ведут поиск злоумышленников.