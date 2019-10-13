Дамаск, , 19:32 — REGNUM Военные самолеты, принадлежащие военно-воздушным силам (ВВС) Турции, атаковали колонну транспортных средств в Сирии. Об этом сообщил телеканал Al Mayadeen со ссылкой на свои источники.

Инцидент произошел в воскресенье, 13 октября, близ города Рас-эль-Айн. По предварительным данным, в ходе атаки погибли более 10 человек, среди которых три иностранных журналиста.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 октября текущего года власти Турции объявили о проведении в Сирии военной операции против вооруженных отрядов сирийских курдов.

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