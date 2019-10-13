Донецк, , 19:13 — REGNUM Грузовик с украинскими военными подорвался в Донбассе на минах. Об этом, как передает «Донецкое агентство новостей», сообщили 13 октября в Управлении Народной милиции Донецкой Народной Республики (ДНР).

Инцидент произошел в субботу, 12 октября, в районе села Николаевка. По предварительным данным, в результате происшествия пострадали два украинских силовика (получили тяжелые ранения).

«Прибывшие на замену боевики 128-й бригады, так и не добившись получения карт минных полей от представителей 35-й бригады, допустили наезд грузовиком КрАЗ на минные заграждения», — отметили в Управлении Народной милиции.

Как передавало ИА REGNUM, 13 октября в пресс-службе представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщили, что режим прекращения огня был нарушен украинскими боевиками в ДНР 28 раз за прошедшие сутки.

Читайте также: Армия Украины 28 раз за прошедшие сутки обстреляла территорию ДНР