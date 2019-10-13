Грозный, , 18:49 — REGNUM ДТП в Чечне унесло жизни двух человек. Еще пятеро ранены, пишет «Кавказский узел». Автоавария произошла 12 октября неподалеку от населенного пункта Горагорский в Надтеречном районе.

В результате лобового столкновения автомобилей «LADA Priora» и «ВАЗ-21 114» на трассе Грозный — Ищерская погибли мужчина и женщина.

Официальных комментариев по поводу инцидента на сайтах МВД и ГИБДД в настоящее время нет. Между тем, в ГИБДД по Чечне «Космомольской правде» подтвердили факт аварии. В ведомстве также уточнили, что в настоящее время устанавливаются причины и обстоятельства ДТП.