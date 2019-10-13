Киев, 13 октября 2019, 18:32 — REGNUM В столице Украины неизвестные пытались ограбить банк. Об этом сообщает «Киев оперативный» со ссылкой на свои источники.
ЧП произошло в ночь с 12 на 13 октября на улице Королева, 8.
«Ночью на улице Королева, 8, было осуществлено дерзкое ограбление, — говорится в сообщении. — … Двери банка взорвали».
В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов.
О том, удалось ли злоумышленникам завладеть финансовыми средствами, пока не сообщается.
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