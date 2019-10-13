Подольск, Московская область, , 16:50 — REGNUM Неисправный кондиционер стал причиной взрыва в овощном ларьке в подмосковном Подольске. Об этом 13 октября сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Московской области.

Взрыв произошёл в 22:20 мск на улице Юных Ленинцев. В результате взрыва сильно пострадало помещение овощного ларька, стены были испещрены отверстиями от железных предметов. Это позволило предположить, что ларёк был взорван неизвестными злоумышленниками.

В результате расследования, проведённого специалистами, выяснилось, что произошёл прорыв трассы кондиционера. В результате бытовой прибор взорвался и части его конструкции нанесли повреждения помещению торговой лавки. Возгорания после взрыва не произошло.

По счастливой случайности в момент взрыва ни в ларьке ни возле него никого не было, никто не пострадал.

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