Саратов, , 16:18 — REGNUM На Сторожевском кладбище в Саратове похоронили убитую 9 октября девятилетнюю девочку, на церемонию прощания пришли тысячи людей.

Во время похорон на кладбище дежурили полицейские, следившие за порядком, и медики. Церемония прощания, на которую пришли более трех тысяч человек, прошла в храме Петра и Павла. Люди шли целыми семьями с игрушками и цветами.

Напомним, убийство девятилетней девочки в Саратове произошло 9 октября. Подозреваемый был задержан и дал признательные показания. Известно, что он имеет непогашенную судимость за изнасилование, разбой и насильственные действия сексуального характера. Произошедшее вызвало широкий общественный резонанс.

После трагедии на странице законодательного органа России в социальной сети «ВКонтакте» был размещен опрос, целью которого было выяснение отношения граждан к смертной казни. В исследовании приняли участие свыше 100 тыс. человек, 80% респондентов положительно отнеслись к отмене моратория на смертную казнь.

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