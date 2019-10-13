Пекин, , 16:21 — REGNUM Расследование начали власти китайской провинции Цзянсу в свзяи с обрушением части эстакады автомагистрали в городе Уси. Об этом 13 октября сообщает агентство «Синьхуа».

В ходе расследования предполагается, среди прочего, установить транспортные средства, присутствовавших на эстакаде в момент обрушения, опросить их владельцев, выяснить фактическую нагрузку на момент инцидента.

В расследовании принимают участие пять экспертов, которые собрали необходимые материалы по обрушившейся эстакаде и двум соседним. В настоящее время специалисты проводят технический анализ материала для обнаружения причины ЧП.

Обрушение эстакады на автостраде № 312 в китайском городе Уси произошло 10 октября около 18:00 по местному времени. В момент обрушения под автострадой и на ней находились автомобили с людьми.

В результате обрушения погибли три человека, находившиеся в припаркованных под эстакадой автомобилях, пострадали два человека, находившиеся в автомобилях, двигавшихся по эстакаде.

Ранее ИА REGNUM сообщало о гибели троих человек в результате обрушения части эстакады в китайском городе Уси.

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