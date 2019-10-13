Санкт-Петербург, , 15:41 — REGNUM Неизвестный злоумышленник забросил дымовую шашку в помещение ресторана в Калининском районе Санкт-Петербурга. В результате инцидента никто не пострадал. Удравшего на велосипеде мужчину ищет полиция.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти, в субботу, 12 октября, в 13:16 неизвестный человек с улицы открыл дверь в помещение ресторана на проспекте Науки и забросил в тамбур дымовую шашку. В это время в ресторане было около 20 человек посетителей. Эвакуировать их и персонал ресторана не стали, заведение общественного питания продолжило работу.

Позже в полицию с сообщением об инциденте обратилась заместитель гендиректора ресторана. Впрочем, она отметила, что материального ущерба не нанесено.

«При просмотре камер наблюдения установлено, что злоумышленник скрылся с места происшествия на велосипеде. В настоящее время полицией приняты меры, направленные розыск и задержание гражданина», — сообщили в Главке МВД России.

По данным СМИ, полиция ищет мужчину азиатской внешности, плотного телосложения.

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