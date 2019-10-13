Пекин, , 15:45 — REGNUM До девяти человек возросло число жертв взрыва бытового газа в кафе на востоке Китая. Об этом 13 октября сообщает агентство «Синьхуа».

ЧП произошло в небольшом кафе на улице Синьянлу в городском районе Сишань в городском округе Уси в восточной провинции Цзянсу. В результате взрыва погибли девять человек, ещё десять человек получили травмы. Состояние пострадавших оценивается медиками как стабильное.

Во время взрыва здание, где располагается кафе, получило серьёзные повреждения. Взрывом затронуло несколько магазинов, расположенных по соседству. На месте ЧП был произведён разбор завалов, в настоящее время поисково-спасательные работы завершены.

О причинах взрыва не сообщается. Начато расследование обстоятельств произошедшего.

Ранее ИА REGNUM сообщало о шести погибших и девяти пострадавших в результате взрыва газа в кафе на востоке Китая.

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