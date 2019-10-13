Вашингтон, , 15:08 — REGNUM Перспективный ударный американский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) XQ-58A Valkyrie получил повреждения при испытаниях в штате Аризона. Об этом 13 октября сообщает портал The Drive со ссылкой на заявление ВВС США.

Испытания проходили на полигоне Юма. Выполнив полётное задание, БПЛА возвращался на землю, но из-за сильного ветра у поверхности система мягкой посадки дала сбой, и БПЛА едва не разбился.

Представитель компании-производителя беспилотника Kratos сообщил, что прототип системы амортизации, которая использовалась для первоначальной серии испытаний, не предназначалась для окончательного эксплуатационного использования аппарата.

О характере повреждений дрона не сообщается. Предполагается, что испытания БПЛА будут продолжены после устранения неисправностей и повреждений. Отмечается, что БПЛА предназначен для сопровождения истребителя F-35.

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