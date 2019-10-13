Мельбурн, Австралия, , 14:46 — REGNUM Марш протеста в нижнем белье устроили экоактивисты движения против климатических изменений Extinction Rebellion в австралийском городе Мельбурне. Видео акции было 13 октября выложено на странице австралийского отделения Extinction Rebellion в Facebook.

Сотни людей в полураздетом виде шли колонной по улице Мельбурна с плакатами в руках, скандируя лозунги за защиту экологии. Марш прошёл в рамках недели акций протеста, посвящённых борьбе с изменениями климата.

По замыслу организаторов, марш в нижнем белье должен привлечь внимание властей к экологическим проблемам и побудить их действовать активнее в борьбе с глобальным потеплением.

Напомним, акции протеста экоактивистов движения Extinction Rebellion прошли в течение недели во множестве крупных городов мира, в том числе в Берлине, Лондоне, Париже, Ванкувере, Амстердаме. В ходе акций протеса активисты блокировали мосты и крупные городские магистрали, призывая власти больше внимания уделять экологическим проблемам. В ряде городов прошли аресты экоактивистов полицией, основная часть демонстрантов была задержана за создание помех дорожному движению

Ранее ИА REGNUM сообщало об освобождении полицией моста Маршалла в Берлине от блокировавших его экоактивистов. Отмечается, что некоторое из участников акции привязали себя к мосту и полиции пришлось потратить время на их вызволение.

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