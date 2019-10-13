Аяччо, Франция, , 14:32 — REGNUM Грузовое судно Rhodanus с семью членами экипажа на борту потерпело крушение у южного побережья Корсики. Об этом 13 октября сообщает пресс-служба морской префектуры зоны Средиземноморья.

ЧП произошло около 03:00 (04:00 мск) на входе в пролив Бонифацио в месте «Кала Лонга». Сухогруз Rhodanus длиной около 90 метров отклонилось от курса и, игнорируя предупреждения корсиканских и итальянских морских служб, ещё около 50 минут следовало в сторону берега. После столкновения со скалами судно, гружёное рулонами стали, не затонуло, но опустилось на дно.

По данным морской префектуры, никто из членов экипажа не пострадал. Признаков загрязнения окружающей среды и разлива топлива не отмечалось, но власти приняли меры предосторожности на случай возникновения такой проблемы.

В районе крушения судна установлен запрет на навигацию в радиусе одного километра. За местом крушения наблюдают местные власти, в район бедствия направлен самолёт Falcon 50. Сотрудники жандармерии выясняют причины и обстоятельства крушения судна.

Ранее ИА REGNUM сообщало о крушении панамского грузового судна в Токийском заливе у берегов Японии. Из 12 членов экипажа троих удалось спасти, девять человек числятся пропавшими без вести.

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