Киев, , 13:39 — REGNUM Ночью 13 октября в Киеве в результате драки погиб мужчина 1996 года рождения. Об этом 13 октября сообщает ресурс «Информатор».

Как сообщает украинское СМИ, изначально полицейских вызвали по случаю массовой драки. Когда сотрудники правоохранительных органов прибыли на место происшествия (около 00:40 на ул. Панельная), то им удалось лишь задержать лиц, которые являются свидетелями происшествия.

Один из свидетелей драки сообщил сотрудникам полиции, что драка произошла между несколькими людьми. В результате чего несколько лиц избили ногами одного человека. Тело погибшего было обнаружено полицейскими на тротуаре. О погибшем известно, что он 1996 года рождения. На месте происшествия проводятся следственно-оперативные мероприятия.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве в ходе досмотра автомобиля было обнаружено оружие и гранаты.