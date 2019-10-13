Токио, , 13:15 — REGNUM Число погибших в результате мощного тайфуна «Хагибис» в Японии достигло 25 человек. Об этом 13 октября сообщает агентство Kyodo.

По данным агентства, ещё 15 человек числятся пропавшими без вести, число пострадавших возросло до 170 человек. В префектурах Токио, Канагава, Ниигата, Фукусима, Гумма, Тиба до сих пор действуют приказы об эвакуации.

Напомним, тайфун «Хагибис» обрушился на Японию вечером 12 октября. По данным метеорологов, это был самый сильный тайфун за последние 60 лет. Скорость ветра в эпицентре тайфуна при отдельных порывах достигала 234 км/час. В Токио сила ветра достигла 149,4 км/час. В префектурах Нагано и Сайтама произошли крупные наводнения из-за разлива рек. В стране было прервано железнодорожное сообщение и авиасообщение, включая международные рейсы.

В настоящее время в Токио возобновлена работа двух международных аэропортов, а также работа метро и движение пригородных поездов. Ожидается, что уже 14 октября аэропорты будут работать в штатном режиме. Движение скоростных поездов «синкансэн» планируется восстановить в течение суток.

В стране продолжаются поисково-спасательные операции, к ним привлечены около 27 тыс. военных.

Ранее ИА REGNUM сообщало о падении женщины со спасательного вертолёта во время спасательной операции в префектуре Фукусима.

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