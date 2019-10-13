Пермь, , 13:01 — REGNUM В центре Перми в жилом доме, известном как «стометровка», обнаружена трещина. На здании установили маячки, ведется монитор состояния объекта, сообщают СМИ.

Тревогу забили жильцы дома. На первом этаже здания по ул. Ленина, 72 ведется строительство. По данным жителей, помещения переоборудуют под баню. В мэрии утверждают, что неизвестно, какой объект расположится на нижнем этаже жилой высотки, сообщает издание «Коммерсантъ».

Стоит отметить, ранее трещину выявили на стене дома, расположенного на Компросе. Когда с внешней стены удалили штукатурку, то обнаружили сквозные трещины. Мониторинг состояния дома показал, что трещины двигаются, поскольку маячки лопнули. Капремонт пришлось приостановить.

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