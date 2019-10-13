посёлок Маштаково, , 12:44 — REGNUM В Оренбургской области полиция проводит проверку по факту смертельного ДТП, которое произошло недалеко от поселка Маштаково, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УСВД по региону.

12 октября на трассе «Самара — Большая Черниговка — гр. Казахстан» автомобиль «Лада Ларгус» врезался в полуприцеп автомобиля «Вольво», который стоял правой стороне проезжей части.

В результате аварии два человека (водитель и пассажир отечественной машины) скончались. Четырем пассажирам потребовалась медпомощь.