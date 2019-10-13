Уфа, , 12:52 — REGNUM Десять человек обратились за медицинской помощью после ДТП с участием пассажирского автобуса ПАЗ и легкового автомобиля в Башкирии. Об этом 13 октября сообщила пресс-служба ГУ МВД РФ по региону.

Авария произошла вечером 12 октября в Уфе. По предварительным данным, автобус ПАЗ с 20 пассажирами столкнулся с легковым автомобилем ВАЗ-2110, после чего автобус совершил наезд на опору уличного освещения.

В результате ДТП за помощью к медикам обратились 10 человек. Четверо из них были госпитализированы. Состояние пострадавших врачами оценивается как средней тяжести, угрозы для жизни нет.

Обстоятельства и причины ДТП устанавливаются.

Ранее ИА REGNUM сообщало об одном погибшем и шести пострадавших в результате лобового столкновения микроавтобуса и легкового автомобиля в Башкирии.

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