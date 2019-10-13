Саратов, , 12:37 — REGNUM В Саратове тысячи людей пришли проститься с убитой девятилетней девочкой. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на данные полиции.

По сведениям агентства, на прощание пришли уже более трёх тысяч человек. Люди шли целыми семьями с игрушками и цветами.

К месту прощания — храму Петра и Павла — горожан доставили бесплатные автобусы. Вокруг храма дежурили сотрудники полиции, а также волонтёры с траурными повязками.

Как сообщало ИА REGNUM, девочка пропала 9 октября. А на следующий день её нашли убитой.

Предполагаемый убийца пойман и признался в преступлении. Суд отправил его в СИЗО. Известно, что ранее гражданин уже был судим.

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