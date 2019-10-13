Оренбург, , 12:29 — REGNUM Недалеко от Оренбурга, в поселке Пригородный, в ночь на 13 октября жители чувствовали зловоние. В ГУ МЧС зафиксированы десятки звонков с жалобами на резкий запах воздуха, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в ведомстве. В разных точках эксперты брали пробы воздуха, чтобы провести анализ.

Как отметает портал RIA56, по результатам экспертизы в поселке Пригородный зафиксировано превышение ПДК сероводорода в шесть раз, в садоводческом обществе «Ивановские сады» в пять раз.

В минприроды региона предполагают, что источниками выброса могли стать объекты нефтегазовой промышленности. Ситуация под контролем, в надзорные органы готовят заявления.