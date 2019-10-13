Нижневартовск, Югра, , 11:21 — REGNUM В Нижневартовске (ХМАО) бультерьер напал на школьников. Инцидент произошёл 11 октября. Момент нападения зафиксировали камеры видеонаблюдения, видео с убегающими от собаки детьми было опубликовано местным телеканалом и распространилось по пабликам в социальных сетях, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Бультерьер Ask.fm

Нападение собаки произошло на территории гимназии №2. Камера наблюдения зафиксировала сперва нападение собаки на одного ребёнка. Девочка пыталась убежать от бультерьера, но пёс повалил её и пытался искусать лицо. Затем нападение увидела вторая школьница, позвала на помощь. Группа детей в возрасте 10−11 лет вместе с учительницей прибежали спасать ребёнка. Педагог сняла сапог и пыталась им отогнать бультерьера от девочки. Но собака, бросив первую жертву, атаковала других детей, которые бросились бежать. Как сообщают местные СМИ, один ребёнок, убегая от собаки и пытаясь перелезть через забор, разбил нос. Ему оказана медицинская помощь.

Сотрудники полиции установили личность владелицы бультерьера, сообщает пресс-служба УМВД по ХМАО. Гражданка пояснила, что к ней в квартиру пришли коммунальщики, она отвлеклась и собака выскочила на улицу без намордника. В отношение владелицы собаки был составлен протокол об административном нарушении. Что касается детей, то в УМВД уверяют, что серьёзных травм нет и собака их лишь «потрепала».