Пекин, , 11:33 — REGNUM Шесть человек погибли, ещё девять получили ранения в результате взрыва газа, который произошёл в кафе в провинции Цзянсу на востоке Китая. Об этом 13 октября сообщает газета Global Times.

ЧП произошло около 11:00 по местному времени (06:00) в небольшом кафе в районе Сишань городского округа Уси. Прибывшие на место спасатели при разборе завалов нашли пятнадцать раненых, шестеро из них скончались от полученных травм.

Остальные пострадавшие были госпитализированы, их состояние оценивается врачами как стабильное. Поисково-спасательная операция на месте взрыва практически завершена.

Причины и обстоятельства взрыва выясняются.

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