Саратов, , 11:00 — REGNUM В Саратове 13 октября хоронят убитую девятилетнюю девочку. Проститься с ней пришли сотни человек.

Желающих побывать на панихиде отвезли бесплатными автобусами к храму Петра и Павла. Но все приехавшие не смогли вместиться внутрь. Часть граждан остались на улице.

Как сообщало ИА REGNUM, девочка пропала 9 октября. 10-го её нашли мёртвой.

Подозреваемый в убийстве задержан и признался в преступлении. Суд арестовал его на два месяца.

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