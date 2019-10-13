Москва, , 11:07 — REGNUM Экскаватор-погрузчик был похищен неизвестным в поселении Сосенское в ТиНАО в Москве. Об этом 13 октября сообщила пресс-служба ГУ МВД по городу.

Предварительно установлено, что дорогостоящая спецтехника пропала в период с 15:00 11 октября до 8:30 12 октября. Неизвестный совершил кражу спецтехники со строительной площадки.

Материальный ущерб, нанесённый в результате кражи составил более двух млн 500 тыс. рублей.

По данному факту заведено уголовное дело по статье о краже. Ведётся расследование.

Ранее ИА REGNUM сообщало о задержании в Коми вора-рецидивиста, укравшего из магазина 11 тортов. Правоохранителям удалось вернуть владельцу восемь из них.

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